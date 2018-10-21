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Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün

Konut satışlarında uygulanan katma değer vergisi (KDV) ve tapu harcı indiriminde son 10 güne girildi.

21 Ekim 2018 Pazar 11:20
Konut alacaklar dikkat! Son 10 gün

Konut satışlarında uygulanan katma değer vergisi (KDV) ve tapu harcı indiriminden yararlanılması için son 10 günlük döneme giriliyor. Sektör temsilcileri, 31 Ekim'de dolacak indirimlerin kalıcı olarak devamını talep ediyor.

Konut stokunun eritilmesi ve gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla mayıs ayında yapılan düzenlemeyle konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e düşürüldü. Kapsama daha sonra iş yeri satışları da eklendi. 

Gayrimenkul alım satımındaki indirimin bitmesine günler kala, sektör temsilcileri uygulamanın devamını istiyor.

"İndirimlerin devam etmesi şart"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlemenin sektördeki durgunluğun giderilmesine ciddi fayda sağladığını ve indirim uygulamasının devamının şart olduğunu söyledi. Son dönemdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle iyice durgunlaşan sektöre böyle bir yük getirilmesinin daha da sıkıntı yaratacağını belirten Taylan, "Geçici olarak yüzde 4'ten 3'e inen tapu harcı oranının yüzde 2'ye inmesini ve bunu kalıcı olmasını talep ediyoruz. KDV'nin de yüzde 8 olarak devam etmesi uygun olur. Hükümetimizin bu anlamda bir karar alacağını düşünüyorum. Aksi bir karar sektöre zarar getirir." dedi. Taylan, harçların yüksek olmasının vatandaşı kayıt dışılığa ittiğini dile getirdi. 

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da dövize bağlı sıkıntılar nedeniyle inşaat ve konut piyasasında ciddi durgunluk olduğuna dikkati çekerek, piyasayı rahatlatmak için devlete yük getirmeyecek bazı teşvikler beklediklerini vurguladı. Hiç evi olmayanlar için 150 metrekarenin altında ve değeri 250 bin lirayı geçmeyecek evlerde Kredi Garanti Fonu benzeri bir fon oluşturulmasını öneren Tellioğlu, şunları kaydetti: 

"İhtiyacı olan kesim bundan faydalansın, sıfır konutların satımında da tapu harçları sıfırlansın. KDV oranı yüzde 8 olarak devam etsin. Maksat, duran inşaat piyasasının hareketlenmesi. Şu andaki durgunluk ortamı farklı, duran inşaatları tamamlayıp satmamız lazım. Tüm evler için aynı düzenleme yapılırsa sıfır konuttaki stok erimiyor. Müteahhit de elind

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:20
  1. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu
  2. konut satışı
  3. katma değer vergisi

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