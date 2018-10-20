THY- Euroleague
0553 313 94 23

Konkordato rantçılarına iptal şoku

Konkordatoyu suiistimal edenlere karşı harekete geçildi. Borçlu şirketlerin konkordato ilan etmeden önce şirketin içini boşaltmak amacıyla sahte faturalar düzenlediği ortaya çıktı

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:33
Konkordato rantçılarına iptal şoku

Rant kapısına çevrilen konkordato furyasıyla ilgili inceleme başlatılıyor. Alacaklı şirketlerin artan şikâyetleri ve konkordatolara karşı açtıkları davalarda çok sayıda sahte fatura düzenlendiği iddia ediliyor. Borçlu şirketlerin, şirketin içini boşaltmak amacıyla sahte faturalar düzenlediği, bu faturalar ile şirket kasasından ödeme yapmış gibi gösterdiği belirtiliyor.

İptaller yaşanıyor


Alacaklı şirketlerin avukatları, ortaya çıkan fatura yolsuzluklarının konkordato furyasında yeni bir sayfa açacağını belirtiyor. Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil şirketinin konkordato kararının bu gerekçe ile iptal edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirten avukatlar, "Mahkemelerde ne yazık ki detaylı inceleme olmuyor" açıklamasını yaptı. Sahte yollarla konkordato ilan eden şirketin hukuksal ve mali olarak sıkı takip edilmesi gerektiğini belirten hukukçular, alacaklılara şu tavsiyeleri yaptı: "Mahkemeler detaylı inceleme yapamıyor. Bazen iş yoğunluğundan suiistimallerin de yaşandığı konuşuluyor. Bu nedenle konkordato ilan eden bir firmanın özellikle bu ilanı yapmadan üç ay önceki faturalarının ve şirketten çıkan paraların nereye gittiğinin incelenmesi gerekiyor. Çünkü çoğu şirket mahkemeye başvurmadan önce sahte faturalar ile şirketin içini tamamen boşaltıyor. Şirketten çıkarılan bu para bazen yurtdışına bazen de sıfırdan kurulan yeni firmalara aktarılıyor. Bizim tavsiyemiz özel bir danışmanlık firması ile anlaşıp bu trafiğin incelenmesi ve mahkemeye bu delillerin sunulması. Bu sağlanırsa konkordato iptal edilir."

 

Bir konkordato 20 şirket batırıyor

Mahkemelerden iki günde alınan konkordatoyla 12 ila 18 ay boyunca borç ve hacizlere karşı koruma sağlanıyor. Bazı uyanık firmalar, bu sürede işçisinden, borçlu olduğu firmaya kadar hiçbir yere ödeme yapmayıp, ellerindeki nakitleri dövize ya da yüksek faize yatırıyor. Bu durum piyasayı kilitlerken sisteme de zarar veriyor. Uzmanlar, ölçeğine göre değişmekle birlikte bir konkordato ilanının en az 20 firmayı iflasa sürüklediğini belirtiyor. Hukukçulara göre, çoğu mahkeme firmaların finansal bilgilerini yeterince incelemeden karar veriyor. Yasaya göre, mahkemenin atadığı konkordato komiserinin, tüm alacaklılar ile masaya oturması gerektiğine vurgu yapan hukukçular, "Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumlar sunulan teklifi kabul ederse mahkeme konkordato kararı alır. Ancak buna dikkat edilmiyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:33
  1. Bursa
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez kozlarını paylaşacak!
    1. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    2. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    3. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    4. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    5. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    6. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    7. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    8. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    9. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    10. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    11. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    12. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    13. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    14. İstanbul'da dehşet evi hakkında kan..
    15. Başkan Uysal: Türkiye'nin ilk Millet..
    16. Kimlik no: 363 ve 364! O çocuklar..
    17. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Bomba iddia
    18. Akıncı Üssü davasında 2 sanığa tahliye
    19. Yıllardır iddia ediliyordu gerçek..
    20. Veliaht Selman'a yeni görev
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"