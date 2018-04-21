Komedi gibi İngiliz 'deizm propaganda' haberi: 5 vakit namaz 7'ye çıktı!

YENİAKİT.COM.TR - İngilizlerin operasyonel sitesi BBC'nin başını çektiği, FETÖ'cü genel yayın yönetmeninin yurtdışına firar ettiği Cumhuriyet gazetesi ve PKK sevici T24 ile bunların kuyruğuna takılan bilumum sol haber sitesi, yeni bir algı operasyonu başlattı. Polislere şehit bile demeyen PKK sevici Selin Girit isimli 'İngiliz' muhabir, imam hatipliler üzerinden şimdi de deizm ve ateizm propagandası yapan bir habere imza attı. İslam'dan uzak tiyatro gibi yazılan komedi gibi bir metin ile adeta baltayı taşa vurdular.

"ÖĞRETMEN OLMAMAK İÇİN DUA ETTİM... KABUL OLMADI, İNANCIM SARSILDI"

Sözde İmam Hatipli gençlerin ateizm ve deizme kaydığı iddiasıyla algı operasyonu yapan şer odaklı medya, imam hatipli ve hatta din kültürü öğretmeni olduğu ileri sürülen "Merve" adlı şahsın İslam'dan uzak çelişkili ifadeleri düşündürdü.

Öğretmen olmak istemediğini ve dua ettiğini söyleyen Merve isimli şahıs, dualarının kabul olmadığı için inancının sarsıldığını da ifade etti. Atamasını tamamen Allah'a bıraktığını söyleyen Merve, onbinlerce insanın girdiği ve kazanmakta zorlandığı sınavı geçip atandığını, atanmamak için dua ettiğini ve bu duasının kabul olmamasıyla inancının sarsıldığını iddia etti.

BBC'nin haberine göre, Merve şu ifadelerde bulundu:

"Ben öğretmen olmak hiç istemedim. Ama bir şekilde öğretmen oldum, atandım. O beni çok yıktı. Millet sevinçten ağlar, ben üzüntüden ağlamıştım. Tercihleri yaparken ağlıyordum ve dua ediyordum öğretmen olarak atanmayayım diye. Tamamen Allah'a bırakmıştım.

"Atanmayacağıma o kadar yürekten inanmıştım ki, olduğunda beni tepetaklak etti. Hayatım altüst oldu. Güvendiğim, inandığım o ilahi konumdaki şey sarsıldı. İlk şüphelerim öyle başladı açıkçası.

"Benim için sığınacak en büyük şeydi Tanrı, ama artık sığınamayacağımı, dualarımın ne kadar istesem de kabul olmayacağını net bir şekilde görmek düşüncelerimi çok sarstı."

7/24 BAŞÖRTÜSÜ TAKIYORMUŞ

Tiyatro gibi hikayesine devam eden Merve isimli aynı şahıs sonrasında başörtüsünü de abartarak evde bile başörtüsü taktığını iddia etti. Erkek muhabirleri bile başı açık karşılayan ve "Beni Müslüman olarak tanımlayan tek şey başörtüsü" ifadesini kullanan "Merve" isimli şahıs, komediye devam ederek, "Bir erkeğin karşısına bilinçli bir şekilde ilk kez başörtüsüz çıktığımda hem çok rahat hissettim, hem de çok tuhaf. Ama şimdi çok rahatım. Çünkü ben kendimi artık böyle tanımlıyorum" iddiasında bulundu.

5 VAKİT 7'YE ÇIKTI

BBC'nin algı yaptığı haberine "Annesi yedi vakit namaz kılan genç: IŞİD'e sempati duyardım, iktidar beni ateist yaptı" başlığı atarak yayınlayan Cumhuriyet isimli paçavra, ilahiyat öğrencisi olduğu öne sürülen DAEŞ sempatizanıyken ateist olduğunu söyleyen 'Bekir' isimli şahsın ise annesinin 7 vakit namaz kıldığı iddiasını manşetine taşıdı.

İKTİDAR YÜZÜNDEN ATEİST OLMUŞ

28 Şubat'ta yapılan baskıyı dile bile getirmeyen "Bekir" isimli şahıs, dine yüz çevirmesinde siyasetin etkisi olduğunu iddia etti. Tiyatroya devam eden BBC, Bekir isimli şahsın şöyle dediğini iddia etti:

"Ben bu hükümete destek veren bir insandım. Hükümete desteğimin nedeni biraz daha hümanist davranmasıydı o zaman. Ama her baskı kendi isyancısını doğurur. Bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştıkları zaman biz de ister istemez tepki veriyoruz."

"BAŞIMI KAPATINCA BENİ KADIN ZANNEDİYORLAR"

Komedi haberde, 'Leyla' isimli şahsın ise daha çocukken başını kapatmasından dolayı kendisinin kadın sanıldığı iddiası da yer aldı. Ailesi tarafından 11 yaşında başının kapatıldığını iddia eden Leyla, "Başımı kapatınca herkes beni kadın zannediyordu. Sokakta öyle davranıyorlar, hanımefendi diyorlardı. Ama ben daha bir çocuğum ve bana çocuk diye seslenmelerini istiyorum" dediği iddia edilerek haber daha da dramatize edildi.

ATEİZM DERNEĞİ'NDEN SKANDAL YALAN: ATEİSTLERİ KESECEKLER

BBC'nin bir başka algı operasyonuna da Ateizm Derneği başkanının ifadeleriyle yapıldı. Haberde, Ateizm Derneği'nin açıkça propaganda yaptığı, Ateistlerin ise açıkça İslam'a sövdüğü bir ülkede, ateistlerin kesilme tehdidi geldiği yalanında bulundu.

Ateizm Derneği başkanı "Türkiye'de bugün 'ateistleri ne yapmak lazım' diye bazı televizyon kanallarında programlar yapılıyor. Hemen keseceksin bunları falan diyorlar. İzleseniz kanınız donar. 'Yaşatmayacaksın bunları, bunlar insan değil' diyorlar. 'Çocuğum ateist olsa evlatlıktan reddederim, doktora götürürüm' diyenler var. Hal böyleyken ben ateistim demek cesaret isteyen bir şey" ifadesiyle de skandala imza attı.

ERDOĞAN: GENÇLERİN İMANINI SORGULAMAK ART NİYETLİLİKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay'ın ödül töreninde konuşarak "Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir" ifadelerinde bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Suni gündemlerle ülkemizi meşgul eden çevrelerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz elbette bunlara boyun eğmeyecek, tuzaklarına düşmeyecek, doğru bildiğimiz yolda yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Ne kadim değerlerimizden, ne ahlak ve edebimizden, ne demokrasimizden ne de hak ve hürriyetlerden asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletirken, onları en güzel, en donanımlı şekilde yetiştirmeye çalışırken, aynı zamanda evlatlarımızı sürekli form değiştiren zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacağız."

BAHÇELİ: DEİZM KARASI ÇALANLAR YÜZLERİ VARSA UTANSIN

MHP lideri Devlet Bahçeli bu tartışmalara, "Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar" tepkisini vermişti.

İftiralara sert tepki gösteren Bahçeli şu ifadelerde bulundu:

“Yani Allah'a inanan ama dine inanmayan bir gençlik doğuyormuş. Bu neticeye nasıl ulaştın? Hangi delillerle, tespitlerle böylesi bir kanaat uyandı? İmam hatipli kardeşlerimizin de bu kategoriye alınması oldukça sarsıcıdır. Türk gençliği imanlıdır, ahlaklıdır, dinine, kültürel emanetlerine bağlı ve sadıktır. Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır.

Türk gençliğinin itham edilmesi ayıp ve ahlaksız bir komplodur. Atalarımız boşuna söylememiş ‘Arife günü yalan söyleyen, bayram günü utanır’.

Türk gençliğine ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar. Türk gençliği yüksek ülkülere tırmanmayı göze alan iman erleridir.

Deizm ile uğraşanlar önce haram yiyenlere baksınlar. Sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar. Çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Çekin ellerinizi Türk gençliğinin yarınlarından. Türk gençliği inançlıdır, haysiyetlidir. İnanç kalpazanlarının, din tacirlerinin üstesinden gelecek güce kabiliyete hamd olsun sahiptir.”

ERBAŞ: GENÇLERİMİZE İFTİRA ATMAYIN

Gençlerde deizm ve ateizmin yaygınlaştığı iddiasına ilişkin soru üzerine Erbaş, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkar etmektir. Hangi Müslüman Peygamberi inkar eder de Müslüman kalabilir? Yani siz bir Müslüman gence, 'Peygamberi inkar eden bir düşünceyi niye kabul ediyorsunuz?' dediğinizde 'Böylemiymiş, deizmin anlamı bu muymuş?' diyeceğini görürsünüz, rastlarsınız. Onun için açık konuşsunlar. Deizmin ne olduğunu milletimize anlatsınlar.”

Deizmin, "Peygamberi inkar eden felsefi bir düşünce" olduğunu ifade eden Erbaş, "Biz, Peygamberimiz için canını ortaya koyan çocuklarız. Böyle bir şey olabilir mi? Biz her gün Ayet-el Kürsi'yi okuyan bir milletiz. Ayet-el Kürsi deizmi kökten reddeden bir anlayışı ortaya koyuyor." dedi.

Deizmin 'hiçbir şeye karışmayan Tanrı' anlayışı olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum."