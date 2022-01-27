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Aktüel Kolunu yem karma makinesine kaptırdı! Askeri helikopter havalandı
Aktüel

Kolunu yem karma makinesine kaptırdı! Askeri helikopter havalandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptırarak yaralanan Abuzer Karaca, yolun kardan kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 18:02:00 -
Kolunu yem karma makinesine kaptırdı! Askeri helikopter havalandı

Adıyaman-Çelikhan'da kolunu yem karma makinesine kaptırarak yaralanan Abuzer Karaca, yolun kardan kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle Malatya'daki hastaneye ulaştırıldı.

Çelikhan'ın Koruca köyünde hayvancılık yapan Abuzer Karaca, hayvanlarına yem hazırladığı sırada kolunu karma makinesine kaptırdı.

Yaralanan Karaca'nın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayınca Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından helikopter talebinde bulunuldu.

Malatya'dan havalanan askeri helikopter, Karaca'yı köyden alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürdü.

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