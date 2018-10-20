Kodris, Arıkovanı’nda hedefine ulaştı

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nın ev sahipliği yaptığı ve çocuklara kod yazmayı öğretmeye yönelik geliştirilen Kodris projesi, büyük ilgi gördü. Kodris, Arıkovanı’ndaki kampanyasının bitmesine 30 gün kala 107 bin lira fon toplayarak hedefine ulaştı. Böylece proje, gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı yenilikler için gereken desteğe ulaştı. Kampanya bitimine kadar destek toplanmaya devam edilecek.

Kodris Game ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrenciler, gerçek bir programlama dili olan Python’ı öğreniyor ve öğrendikleriyle mobil oyunlar geliştirebiliyor. Kodris Developer ise gençlerin mobil uygulama yazabilmelerini sağlıyor.