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Kocaman: Beşiktaş sahada olacak

Futbolcularıyla toplantı yapan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, “Beşiktaş rövanşta sahada olacak" ifadelerini kullandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:22
Kocaman: Beşiktaş sahada olacak

Beşiktaş, tribün olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalan kupa rövanşına çıkmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe cephesi ise başından beri rakibinin bu kararından geri adım atacağı görüşünde. Daha önce bu düşüncesini basın mensuplarıyla paylaşan Aykut Kocaman, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda da benzer sözler sarf etti.

"KENDİNİZİ SALMAYIN"

Başarılı teknik adam, "Beşiktaş, perşembe günkü (yarın) rövanşta sahada olacak. Hala buna inanıyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Kimse, 'Rakip nasıl olsa oynamayacak. Artık ligi düşünelim' diyerek kendini salmasın. Kalan 33 dakikayı oynanacak şekilde hazırlanacağız. Sakın motivasyonu kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR DEVREDE

Aykut Kocaman daha sonra Siyah- Beyazlılar ile ilgili öğrencilerine taktiksel bilgiler verdi. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal da hocalarının uyarıları sonrası harekete geçerek, arkadaşlarına benzer sözlerle ikazlarda bulundu.

(Fanatik)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:22
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Siyah beyazlılar
  3. Volkan Demirel
  4. Aykut Kocaman
  5. Fenerbahçe
  6. Besiktaş
  7. BJK
  8. Fb

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