  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi

7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:29:05 -
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikkenin ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrolünde iki araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke bulundu.

Gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'
Siyaset

CHP'yi karıştıran iddia! '20 isim Mustafa Sarıgül'ün partisine geçiyor'

Yeni parti kuracağını resmen açıklayan Mustafa Sarıgül'ün CHP'den 20 milletvekili transfer edeceği konuşuluyor. CHP yönetimi ise son gelişme..
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay