Yine Kızılcık Şerbeti, yine tartışmalı sahne! Bu sefer kolonya!...

Show tv'nin tartışmalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde yine dini hassasiyetler üzerinden algı oluşturuldu. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki zorla imam nikahı kıyılması sahnesinin tartışmaları bitmeden 'alkolsüz kolonya' sahnesi tartışılmaya başlandı.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisi bazı sahneleriyle tepki çekiyor. Daha önce, dindar insanları tahkir etme amaçlı olarak kurgulandığı çok açık olan "zorla imam nikahı kıyılması sahnesi"yle gündeme gelen dizi, bu kez 'alkolsüz kolonya' tartışmasıyla sosyal medyada gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrollerinde yer aldığı dizide eve gelen misafirlere, "hoşgeldiniz" anlamında kolonya verileceği sırada geçen diyalog dikkat çekti.

Dini kavramlar üzerinden tartışma çıkarmaya meraklı dizi kurgucuları, verilen kolonyaya, misafirin "Alkollü mü?" sorusunu yönelttirmesi, diğer oyuncunun da bilgiç pozlarında "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten?" cevabını vermesi tartışmalara sebep oldu.

"Yok alkosüzü de var" karşı cevabı ile dizinin kurgucularının kafalarının arkasındaki dindarları tahkir niyeti deşifre oldu. Tekrar soran dizideki Doğa karakteri "Ben bilmiyordum, alkol olunca ne oluyor ki?" ile güya alkolün haramlığını bilmediğini ima etti. Diğer oyuncu ise, "Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet" cevabını verdi. Diğer bir oyuncu ise alkolün haramlığı ile alay edercesine, "İçiniz rahat olsun, biz alkolsüz kolonya sipariş etmiştik ama gelemedi henüz. Ama bunun da alkolünü sıfırladık. Tuz bastık içine yani. Rahat rahat dökün" sözleri ile saygısızlığını ifşa etti.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN O SAHNESİNE TEPKİ YAĞDI

Bu sahneler sosyal medyada tepki çekti. İzleyiciler "Muhafazakar bir ailede büyüdüm, böyle tartışma görmedim", "Neden muhafazakar insanlar cahil gibi gösteriliyor", "Dindar insanları cahil gibi göstermeye çalışırken, tam aksi olmuş. Alkolün haramlığını bilmeyen bir tipleme oluşturulmuş", "Abartı bir sahne olmuş"diyerek tepki gösterdiler.

"KOLONYA"NIN DİYANET'E GÖRE HÜKMÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorulan "Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?" sorusuna, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 12.07.2017 tarihli cevabında şöyle denildi: