Kırkpınar özüne dönüyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yağlı güreşi geleneğine uygun hale getirmek için kademeli olarak puanlamayı kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

Başkan Aydın, 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer aldığına dikkati çeken Aydın, "Kırkpınar, 658 yıllık medeniyetimiz, kültürümüz. Aynı zamanda inancımızın bir parçası. Yağlı güreşin en büyük organizasyonu. Geçen yıl 2 binin üzerinde pehlivan katıldı. Bu sene yeni bir katılım rekoru kırılacağına inanıyorum." dedi.

Yağlı güreş seyircisine Kırkpınar'a gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Aydın, seyir zevkini daha da artırmak için Kırkpınar'da bu yıl kural değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

Aydın, yeni uygulamaya göre pehlivanların 40 dakika serbest güreşeceğini, galip gelenin olmaması durumunda direkt altın puanlamaya geçileceğini belirterek, "Daha önce 30 dakika sonrasında ara veriliyordu. Bu arada her güreşçinin başına en az 5 kişi geliyordu. Arkadaşı, ustası, babası, kardeşi geliyordu. Dolayısıyla Kırkpınar meydanı bir panayır alanına dönüyordu. O kargaşayı, görüntü kirliliğini engellemek için bunu kaldırdık. Aslında geleneğinde bu var. Rakip müsaade ederse yağ, su isteyebilir. Orada bir sıkıntı yok, birkaç kez de alabiliyor. Ancak bu performans sporu. Dayanıklılığı gerektiren bir spor. Bir güreşçi rakibini yormuşsa, tam yeneceği vakit diğer güreşçi, 'Ben su istiyorum derse.' bu olmaz. Bu geleneğine de uygun değil." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşte yapılan oyun tekniklerinin puanlama sistemiyle giderek azaldığına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Kademeli olarak puanlamayı kaldırıp yağlı güreşi özüne döndürmek istiyoruz. Yağlı güreş, süre daralınca minder güreşine döndü. Pehlivanlar yarım saat bekliyor, oyun yapmıyor. Yarım saat sonra bir puan alıp işi bitiriyor. Şimdi zaman biraz daha uzayınca özellikle iddialı güreşçiler, o sıcağın altında çok beklemek istemeyecek ve rakiplerini yenmeye çalışacak. Yağlı güreşte iç kazık, paça kazık, dış kazık, sarma, künde, kılçık gibi oyunlarımız yok oldu. Seyir zevki düştü. Süre azalınca güreşçiler, 'Bir puan alıp galip gelirim, bu teknikleri yapmama, bu kadar enerji harcamama ne gerek var.' diyor. Dolayısıyla yağlı güreşi, özünden de koparmış oluyoruz. O unuttuğumuz teknikleri yeniden yağlı güreşe kazandırmak istiyoruz."

Aydın, Balıkesir'de Yağlı Güreş Kurultayı yaptıklarına değinerek, "Güreş ailesinin genel kanaati puanlamanın kalkması yönünde. Biz de hemen bu işlerin olamayacağını, kademeli bir şekilde bunun mümkün olabileceğini düşündük. Bu şekilde yeni bir uygulamaya başladık." diye konuştu.





- "Gerekli önlemleri aldık"





Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar'da hakem hatalarının en aza indirilmesi için de gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Aydın, olimpiyatlarda dahi hakem hatalarıyla karşılaşılabildiğini dile getirerek, "İnsanın olduğu yerde hakem hatalarının olmaması mümkün değil. Biz bunu asgariye indirmek istiyoruz. Toplantı yaptık; arkadaşlarla kritik yenişleri birlikte kamerada değerlendirdik. Bir daha böyle bir yanlışların olmaması için gerekli uyarılarda bulunduk. Hemen karar vermemelerini, pozisyonun tekrarını her iki açıdan izleyerek birlikte karar vermelerini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl hakem kararıyla haksız bir şekilde yenildiğini savunan Recep Kara'nın bu yıl Kırkpınar'da güreşmeyeceğini açıklamasıyla ilgili de konuşan Aydın, şunları kaydetti:

"O hatayı yapan hakemleri geçen sene görevden aldık. Merkez Hakem Komitesi'ni değiştirdik. Bu sene bariz, büyük bir hakem hatası yaşamadan Kırkpınar'ı tamamlayacağımıza inanıyorum. Bunun için gerekli önlemleri aldık. Hakem hatası sadece geçen sene olmadı. Bu er meydanında sadece Recep Kara'ya haksızlık yapılmadı. Yağlı güreşin içinden olduğum için biliyorum. Maalesef 1994'te İrfan Şen ile Cino Mehmet Yılmaz, 2002'de Savaş Yıldırım ile Ahmet Taşçı, 2013'te Ahmet Kavakçı ile Recep Kara güreşirken de oldu. Tabii olmamasını diliyoruz. Olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Recep Kara'nın Kırkpınar'a katılmama kararı kendi takdiri. Geçen sene çok radikal kararla meydan hakemine ve kulede bu güreşi idare eden hakemlere 1 yıl ceza verdik."

Aydın, Sarayiçi Er Meydanı'nın henüz yenilenmemesiyle ilgili ise "Çalışmalar devam ediyor. Yağlı güreşe, geleneğimize, yakışır bir er meydanının ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yenilenir diye düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.