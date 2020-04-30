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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" paylaşımı:

"Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın artırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:47:29 -
Kılıçdaroğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" paylaşımı:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın arttırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın artırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sağlıklı günlerde 1 Mayısları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs."


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