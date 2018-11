Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadroya geçemeyen binlerce işçi var. Bu mücadeleyi sendikalar yaptığı sürece biz de destek vereceğiz. Parlamentoda, dışındaki ortamlarda da taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacağız. Kanun tekliflerimizi hazırladı arkadaşlarımız, onu vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı konfederasyon genel merkezinde ziyaret etti.

CHP olarak toplumun her kesiminin sorunlarını dile getirmek konusunda kendilerini sorumlu gördüklerini, işçilerin büyük sorunlarının olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sigortasız çalışan binlerce işçi var. Sendikasız binlerce işçi var. Kayıt dışı istihdamla mücadele diye defalarca program açıklandı ama bu programların hiçbirisi tutmadı. Binlerce işçi kayıt dışı çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışı işçiliği önlemek istiyorsanız bunun dünyada bilinen en geçerli ve en etkili yolu sendikalaşmadır, örgütlenmedir. İşçiler örgütlenirse o iş yerinde asla kayıt dışı ekonomi de olmaz, kayıt dışı istihdam da olmaz. Eğer bir iktidar bu konuda gerçekten samimiyse örgütlenmenin önündeki bütün engelleri kaldırmış olur."

- "2 bin lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir?"

Asgari ücret konusunda öteden beri duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Asgari ücret 900 lira civarındayken biz asgari ücretin net 1500 lira olmasını istemiştik. Hükümet '1500 lira olmaz' demişti. Biz bütün belediye başkanlıklarımızda asgari ücreti net 1500 lira yaptık. Bunun uygulanabilir olduğunu belediyelerde gösterdik. Bir belediye bunu uyguluyorsa elinde çok daha büyük imkanlar olan devletin yönetenlerin de bunu uygulaması gerekirdi. Biz seçim bildirgemizde asgari ücretin 2200 lira olmasına yer vermiştik. Türk-İş'in asgari ücretin 2000 lira olması konusunda bir talebi var. Sayın Ergün Atalay güzel bir çıkış yapıyor, asgari ücret tespit komisyonunda bir kadını görevlendiriyor."

Asgari ücretin düşük olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2000 lira nedir? 2000 lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir, çocuğun masrafı mı karşılanır, günde üç öğün yemek mi yenir? Günde üç öğün simit yeseniz 2000 lira onu bile karşılamıyor. Mütevazı davranıyorlar, net 2000 lira istiyorlar. Asgari ücretten vergi alınması başlı başına bir ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. 2000 lira alacak bu parayla yüzde 18 KDV ödeyecek, gelir vergisi, damga vergisi harçlar her şeyi ödeyecek. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarından oturup işçinin sesinin duymayanlar topluma karşı sağırdırlar. Toplumun sesine kulak kabartmaları gerekir."

- "Türk-İş işçinin, emeğin, alın terinin temsilcisi"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önerileri parlamentoya sunduklarını ama AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bunun reddedildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, buna karşın emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, iş kazalarındaki can kayıplarının terörden daha fazla olduğuna işaret etti. Kılıçdaroğlu, "Bunlara iş cinayetleri deniyor. Gerçekten de işçiler önlem alınmadan iş alanına sürülüyorlar ve kazalar yaşanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Taşeronlaşmayı sendikalarla Türkiye'nin gündemine getirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Taşeronlaşmanın engellenmesi gerektiğini söyledik. Her işçinin kadrolu olması gerektiğini ifade ettik. Taşeronlaşmanın çağdaş kölelik olduğunu söyledik. Bu konuda mücadele ettik ve sonuçta bir grup işçi şöyle ya da böyle kadroya geçti. Fakat hala kadroya geçemeyen binlerce işçi var. Bu mücadeleyi sendikalar yaptığı sürece biz de destek vereceğiz. Parlamentoda, dışındaki ortamlarda da taşeron işçilerin kadroya geçmesi konusunda her türlü mücadeleyi yapacağız. Kanun tekliflerimizi hazırladı arkadaşlarımız, onu vereceğiz. Siz söylemlerinizi her ortamda dile getiriyorsunuz, medyadaki arkadaşlarımdan istirham ediyorum, Sayın Başkan'ın söylemlerine biraz daha fazla yer veriniz. Türkiye'nin işçi hareketinin en temel kurumlarından bir tanesi Türk-İş'dir. İşçinin, emeğin, alın terinin temsilcisi bir kurumdur, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur, ILO'da Türkiye'yi temsil eden bir kurumdur. Türk-İş gibi milyonlarca işçinin sesi olan bir kurumun, söylemlerinin medyada yer almaması bir demokrasi ayıbıdır."



- "Kayıt dışının en büyük panzehri sendikal örgütlenmedir"



Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise Kılıçdaroğlu ile çalışma hayatındaki gelişmelerle ilgili görüştüklerini belirterek gündemlerinde en önemli konulardan birisinin asgari ücret olduğunu söyledi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlenmesi için görüşmelerin aralık ayında başlayacağını aktaran Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Türk-İş asgari ücretin taraflarından biridir. Biz iki aydır asgari ücretin hemen 2000 lira olması, aralık ayındaki görüşmelerde de 2000 lira üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bugüne kadar 35'e yakın işveren asgari ücreti 2000 liraya yükseltti ama işverenlerin yüzde 99'u artış yapmadı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 15 üyeye sahip olduğunu, bunların 5'inin işçiyi, 5'inin işvereni, 5'inin ise hükümet temsil ettiğine işaret eden Atalay, "Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreterimiz Nazmi Irgat başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak." dedi.

80 bine yakın taşeron işçiye kadro verilmediğini dile getiren Atalay, bu sorununun bir an evvel çözmesi gerektiğini söyledi.

Atalay, çalışanların ocak ayında aldığı ücreti aralık ayında da almasını istediklerini vurgulayarak bu konuda hazırladıkları kapsamlı bir raporu Kılıçdaroğlu'na sundu.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yaşanan patlama sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Atalay, "İş kazasından dünya ortalamasının çok üzerindeyiz. Günde 4-5 kişi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bununla ilgili sıkıntılarımız var." diye konuştu.

Atalay, örgütlenmeyle ilgili de önemli sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



"Belediyelerde, bazı iş yerlerinde örgütlenmek istiyoruz ama çemberi kıramıyoruz. 'Belediyenin sendikası', 'partinin sendikası', 'işverenin sendikası' olmaz. İşçinin sendikası olur ama maalesef bunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Sendikal örgütlenme oranımız yüzde 12. Bu oran bu ülkeye yakışmıyor çünkü kayıt dışının en büyük panzehri sendikal örgütlenmedir."

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç da eşlik etti.

Türk-İş heyetinde ise Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar yer aldı.