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Aktüel Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı
Aktüel

Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı

Baba Menal Akdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileklerini iletti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:22:44 -
Kılıçdaroğlu Kovid-19 nedeniyle 1,5 yaşında yaşamını yitiren Sakine Akdağ'ın ailesini telefonla aradı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın babası Menal Akdağ ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, ailenin "ihmal" iddiasına ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek başsağlığı dileklerini iletti.


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