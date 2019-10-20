Kifla nedir? Bulgaristan usulü kifla nasıl yapılır?

Avusturya'dan tüm Balkanlara yayılan bir ekmek türüdür kifla... İşte, "Bulgaristan usulü kifla nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

Kifla ya da Bulgaristan poğaçası olarak bilinen hamur işi son derece lezzetlidir. İşte, evinizde hızlıca hazırlayabileceğiniz kiflanın tarifi...

Bulgaristan usulü kifla nasıl yapılır?

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 adet maya

2 adet kesme şeker

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

1 kilo un

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

Marmelat

Öncelikle bir kasenin içerisine maya, yarım su bardağı ılık su, 2 adet kesme şekeri karıştırın. Bu karışıma yavaş yavaş un ekleyin. Amaç boza kıvamı oluşturmak. Boza kıvamı elde ettikten sonra mayalanma işlemi için karışımı kenara alın.

Süt ve şekeri ılıtın. 2 tam yumurta ve 1 yumurta akı süte ekleyip çırpılır. Yumurtanın sarısı bir kaseye alınır.

Ardından tüm malzemeler karıştırın.

Un azar azar ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir.

Hamurdan parçalar koparıp açın.

Hamurun içerisine marmelat sürüp ay kurabiyesi gibi sarılır.

Kiflalar yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir.

Ardından kenara ayrılan yumurta sarısı hamurların üzerine sürülür.

Kiflaları 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.