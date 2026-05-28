Kenya’da meydana gelen faciada 10 kız öğrenci uykuda yanarak can verdi
Kenya’da Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında uykuda olan 10 kız öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci yaralandı.
Rift Valley Bölgesi Emniyet Müdürü Samuel Ndanyi, yaptığı yazılı açıklamada, Nakuru kentindeki kız yatılı okulunda gece saatlerinde yangın çıktığını bildirdi.
Ndanyi, yangında 10 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.
Yangının öğrencilerin uyuduğu saatlerde çıktığına dikkati çeken Ndanyi, binada hızla yayıldığını ve okul kampüsünde paniğe yol açtığını ifade etti.
Ndanyi, trajediden etkilenen tüm öğrencilerin durumunu tespit etmeye çalıştıklarını, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını belirtti.
