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Aktüel Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu
Aktüel

Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:03:00 -
Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.

Evin içerisini kontrol eden Gıdık, yerde hareketsiz bir kişi gördü. Gıdık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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