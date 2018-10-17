Kendi işini kurdu! Yılda 10 bin üretip 130 TL'den satıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni dereceyle bitiren 27 yaşındaki Erdal Yayık kendi imkanlarıyla kurduğu kaz çiftliği kurdu. Yılda 10 bin adet kaz üreten ve tanesini 100 ila 130 TL'den satışa sunan Yayık, yakın çevresinden başlayarak işini daha da ilerletmek istiyor.

Yılda 10 bin kaz üretiyor

1 yıl kadar süren araştırmalar sonucunda kaz çiftliği kurmaya karar verdiğini belirten Çiftlik sahibi Erdal Yayık, "Yaklaşık bir yıl araştırma yaptım ve kaz sektöründeki tedariğin yeterli olmadığını gördüm. Bu işe eğilimin de gün geçtikçe artacağını gördükten sonra çiftlik kurmaya karar verdim. Şu anda 500 anaç damızlık kazımla senede 10000 üzeri civciv üretiyorum ve siparişlerimi hemen hemen sezon başlamadan tamamlıyorum. Üretimini yaptığım kazların 6-7 bin adetini civcivken tanesini 35 liradan, geri kalan 3 bin anaç ve etlik kazların ise tanesini 100-130 liradan satıyorum" dedi.

Atıkları bile kullanılıyor

Haber7'in haberine göre, Kazların ciğeri, eti, tüyü, yumurtası ve hatta atık malzemelerinin satıldığı bilgisini veren Yayık," Kayseri ve civarından iş arayıp bulamayan veya herhangi bir sektöre karar veremeyen ağabeylerime kardeşlerime tavsiyem bu işi değerlendirmeleri olur" ifadelerini kullandı.