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Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu'nu makamında kabul etti.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:41
Kenan Sofuoğlu'ndan Yerlikaya'ya ziyaret

Bakanlıktaki kabulde konuşan Yerlikaya, Kenan'ın 'hayırlı olsun' ziyaretine geldiğini belirterek, "Kenan, Bakanlığımızın meclisteki bir ayağı." dedi.

"Kenan bizim kardeşimiz" diyerek konuşmasını sürdüren Yerlikaya, "Yıllardır heyecanla şampiyonluklarını izlediğimiz yiğit bir kardeşimiz. Dik ve onurlu duruşuyla ülkemizdeki her dönemde safını belli ederek Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duran kardeşimiz. Hayırlı olsun ziyaretine geldiler." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu'nu ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Kenan, Bakanlığımızın meclisteki bir ayağı. Orada bizim adımıza, spor adına ve federasyonlar adına ihtiyaçlarımızı ve sıkıntılarımızı çözebilecek en iyi temsilci kardeşimiz. Motor sporları riskin yüksek olduğu ve toplumda da en çok takdir gören bir branştır. Artık motor sporları yok. Diğer branşların da abisi gibi çalışacak. Sonuna kadar desteğimiz Kenan kardeşimize tamdır. Bu kapı 365 gün 24 saat ekibiyle birlikte Kenan kardeşimizin hizmetinde. Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu çizgi üzerinden yolumuza devam ediyoruz."

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Hamza Yerlikaya'nın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı'na atanmasının en çok kendisini sevindirdiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kapanmadan Hamza Yerlikaya'yı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ziyaret etmek istediğini ifade eden Sofuoğlu, "Bizim Hamza abiyle tanışıklığımız ve dostluğumuz bugünlerde başlayan bir durum değil. Kendisine verilen makama en çok sevinenlerden biriyim. Bakan yardımcılığını duyduğumda çok sevindim." şeklinde görüşlerini açıkladı.

"Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu yeni yol çok faydalı işlere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır" diyen Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun içinden gelen biri. Sporun ve sporcunun derdini anlayacak biri. Futboldan gelenlerin, Hamza abinin spordan anladığı kadar spordan anlayabileceğini düşünmüyorum. Futbol dışındaki branşlardaki sporcuların derdini en iyi anlayacak kişiye makam verilmesi en çok beni memnun etti. İnşallah çok faydalı işler yapacağız. Cumhurbaşkanımızın atadığı bakanlar ve bakan yardımcıları işin içinden gelen insanlar. Türkiye bunun da çok büyük faydasını görecek."

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:41
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