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Aktüel Kazakistan'da Uluslararası Petrol ve Gaz Mühendisliğini Geliştirme Merkezi kuruluyor
Aktüel

Kazakistan'da Uluslararası Petrol ve Gaz Mühendisliğini Geliştirme Merkezi kuruluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:16:53 -
Kazakistan'da Uluslararası Petrol ve Gaz Mühendisliğini Geliştirme Merkezi kuruluyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da Uluslararası Petrol ve Gaz Mühendisliğini Geliştirme Merkezi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Petrol ve Gaz Mühendisliğini Geliştirme Merkezi'nin kurulmasını öngören anlaşmanın, hükümet üyeleri ile ülkenin en büyük petrol üreticilerinin katılımıyla düzenlenen törende imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu merkez ile yeni sanayi işletmeleri ve hizmet alanları açarak Kazakistan'ın petrol ve gaz sektöründe yerli üretim payının artırılması ve yatırımların teşvik edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Merkezin kurulması aşamasında uluslararası benzer kurumların çalışmaları ve deneyimlerinin dikkate alınacağı belirtilen açıklamada, "Merkez, ülkedeki petrol ve gaz üreticisi şirketler tarafından finanse edilecek ve kar amacı gütmeden faaliyet gösterecek." denildi.

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