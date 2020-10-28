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Aktüel Kazakistan'da kara yollarında "müzikli şerit" uygulanmaya başlandı
Aktüel

Kazakistan'da kara yollarında "müzikli şerit" uygulanmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:23:28 -
Kazakistan'da kara yollarında "müzikli şerit" uygulanmaya başlandı

NUR-SULTAN (AA) - Kazakistan'da kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "müzikli şerit" teknolojisi uygulanmaya başlandı.

Ulusal otoyol şirketi "KazAvtoJol"dan yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Nur Sultan-Şuçinsk otoyolunda "müzikli şerit" pilot projesinin uygulanmaya başladığı, projenin amacının yolun tehlikeli bölümlerinde araç hızının düşürülmesini sağlamak olduğu aktarıldı.

Ülkede ilk kez böyle bir teknolojinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Otomobilin 90 kilometre hızla gitmesi durumunda şeridin müzik sesi değişiyor, dolayısıyla bu, sürücünün dikkatini hızı düşürmeye çekiyor." denildi.

Açıklamada, gelecek yıl ülkenin diğer kara yollarında da "müzikli şerit" projesinin uygulanacağı kaydedildi.

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