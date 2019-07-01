0553 313 94 23

Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarından Kayserili Bisikletçilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2 Gümüş madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Salcano Arnavutköy MTB CUP yarışmalarından Kayserili Bisikletçilerimiz 2 altın, 2 gümüş madalya ile döndü.


Salcano Arnavutköy MTB CUP Yarışmaları 30 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Arnavutköy’de yapıldı.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda İlimizi temsilen katılan bisikletçilerimizden; Yıldız A Erkeklerde Davut Duman 2., Yıldız B Erkeklerde; Mehmet Can Çukur 1., Raşit Kolaklıkaya 4., Genç Bayanlarda İrem Nur Korkmaz 1. ve Melike Havva Yiğit 2. oldu.


Sporcularımız elde ettikleri bu derecelerle büyük bir başarıya imza atarak 2 altın, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; katıldıkları turnuvalardan derecelerle dönen Kayserili Bisikletçileri ve Antrenörleri Hasan Bayraktar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da trafikte “makas” atarak sevinç çığlığı atan magandalar yakalandı
    1. İstanbul’da trafikte “makas” atarak..
    2. GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    3. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi..
    4. 18 yaşındaki Serkan’a ulaşmak için..
    5. Erzurumlu ailenin içerisinde bulunduğu..
    6. Ergenekon davasına karar için ara..
    7. Kilis’te İl Genel meclisi toplandı
    8. Başkan Büyükakın spor tesisini yerinde..
    9. Göztepe sezon hazırlıklarına 3..
    10. Fenerbahçeli futbolcular sağlık..
    11. Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu
    12. Suriye’deki yangınlar Kilis’te paniğe..
    13. Altın fiyatları
    14. GENÇOSD staj projesinin ikincisini..
    15. Şeker hastalarına yaz uyarısı
    16. İki deniz aracına 36 bin lira sintine..
    17. Otobüs beklediği duraktaki banka..
    18. Mersin’de sahte alkolden 2 kişi..
    19. Dursun Gürlek’in Tebessüm ve Tefekkür..
    20. KKTC'de neler oluyor?
    21. "PKK'nın komşularımızı tehdit etmek..
    22. Antalya’da 1 Temmuz Denizcilik ve..
    23. Sapkınlara destek veren CHP'li..
    24. "ABD yaptırımları İran'daki..
    25. Mera ıslah çalışmaları hız kesmeden..
    26. Pakistan 261 Hint mahkumun bilgilerini..
    27. EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin..
    28. 14 Burda’da, yaz tatili Temmuz..
    29. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, S-200..
    30. MHP’den kadrolu öğretmen ve sağlık..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı