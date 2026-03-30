Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocasinan ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 38 SZ 339 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda A.Ö'nün kullandığı 34 GLR 309 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.