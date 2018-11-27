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Kayıp iş adamına korkunç infaz!

2 gündür kendinden haber alınamayan iş adamı Mustafa Ulusoy, ensesinden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 22:00
Kayıp iş adamına korkunç infaz!

Eskişehir'de kaybolduğu için polise başvurulan ve yaklaşık 2 gündür aranan iş adamı, boş bir arazideki aracının içinde ensesinden vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Cep telefonu sinyali takip edildi

Yaklaşık 2 gün önce akşam 21.00 saatlerinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kendinden haber alınamayan Mustafa Ulusoy için polis ekipleri geniş çaplı arama başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonrası Ulusoy'un telefon numarasının en son arama yapıldığı bölge araştırılmaya başlandı. Bu esnada Bursa-Eskişehir karayolu Söğütönü mevkisi Tesbihiye yolu üzerinde boş arazide uzun süre park halinde olan bir aracı gören bölgedeki vatandaşlar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı incelemeye aldıktan sonra direksiyon başındaki kişinin Mustafa Ulusoy'a ait olduğunu ve şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tek kurşunla infaz edilmiş

Bölgeye gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise, araç içi ve dışı çalışmalarında Ulusoy'un ensesinden aldığı tek kurşunla öldüğünü ve olayın cinayet olduğunu tespit etti. Hayatını kaybeden Ulusoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.

Çobanın ifadesi alındı

Ayrıca Ulusoy'un bulunduğu aracı önceki gün bölgede gördüğünü belirten bir çoban, araziye sürekli farklı araçların gelip burada durduğundan şüphelenmediğini belirtti. Öte yandan jandarma ve polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler aranırken, Mustafa Ulusoy'un en son iş yerinden saat 21.00 saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadığı için polis ekiplerine kayıp bildiriminde bulunulmuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:00
  1. Söğüt
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Osmangazi
  5. Mustafa Ulusoy
  6. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  7. Eskişehir Osmangazi Üniversites

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