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Aktüel

Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de uzun süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:00:39 -
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de uzun süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.


Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak’tan itibaren kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Kentte güvenlik güçlerinin yaptığı kapsamlı çalışmada genç kızın Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki köprüde otur vaziyette dururken araç içi kamerasına görüntüsü yansımıştı. Bunun üzerine Uzunçayır Baraj Gölü’nde başlayan ve uzun süredir devam eden çalışmalar bugün de devam etti.Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma arama kurtarma, emniyet ve AFAD ekipleri katılıyor. Çalışmalar kapsamında baraj gölü boyunca botlarla arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polislerde belirlenen alanlara dalış gerçekleştirerek destek veriyor.


Vali Tuncay Sonel de çalışmaları yakından takip ediyor.

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