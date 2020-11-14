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Aktüel Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı
Aktüel

Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:41:37 -
Kayıp çiftin cesetlerinin kuyuda bulunmasına ilişkin bir zanlı daha tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, bir çiftin cesetlerinin su kuyusunda bulunmasının ardından tutuklanan şüpheli sayısı 3'e çıktı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Özcan A, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar ilçesine getirildi.

Adliyeye sevk edilen Özcan A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve eşi Zeliha Uysal'dan haber alamayan yakınları, 26 Ekim'de kayıp ihbarında bulunmuş, jandarma ile AFAD ekipleri, köyde iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

Çiftin cesetlerinin çevredeki bir su kuyusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

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