Kaybolan 2 genç için arama çalışmaları sürüyor
Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karaçay Nehri'nde araçlarıyla birlikte suya kapılan 2 gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karaçay Nehri'nde araçlarıyla birlikte suya kapılan 2 gencin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etkili olan kuvvetli yağışların ardından Samandağ ilçesi Karaçay Nehri'nde meydana gelen olayda, araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Masatlı, dronlar, iz takip köpekleri ve tüm teknolojik imkanların kullanıldığı arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların sağ salim bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.