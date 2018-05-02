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Kayaalp, efsanenin rekorunu kırdı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:24
Kayaalp, efsanenin rekorunu kırdı

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.

ZİRVEYİ YİNE BIRAKMADI

Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı.



HAMZA YERLİKAYA'NIN REKORUNU EGALE ETTİ

Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Dağıstan'daki ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da finalde zorlandığı Macar Balint Lam'ı bu kez 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 yenen Rıza, yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu engelini rahat bir şekilde 4-0'la geçmişti.

Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyalar ise Rumen Alin Alexuc Ciurariu ve Gürcü Iakobi Kajaia'ya gitti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan  Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Kayaalp'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:24
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