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Aktüel Kavrulmuş badem yiyenler dikkat! İşte vücuda bilinmeyen etkisi
Aktüel

Kavrulmuş badem yiyenler dikkat! İşte vücuda bilinmeyen etkisi

Badem; günlük yaşamda çok sık tüketilen besinlerin içerisinde bulunmaktadır. Badem; kavrulmuş ya da çiğ, tuzlu veya tatlı, filizlenmiş ya da filizlenmemiş biçimde satılmaktadır. Damak zevkine göre değişen bu badem çeşitlerinin her biri ayrı bir faydaya sahiptir. Peki kavrulmuş badem tüketmenin faydaları nelerdir? Kavrulmuş badem neye iyi gelir detayları ile derledik.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 11:31:00 -
Kavrulmuş badem yiyenler dikkat! İşte vücuda bilinmeyen etkisi

Besleyici ve sağlıklı atıştırmalıklar içerisinde bulunan kuruyemişlerin neredeyse hepsi, birçok rahatsızlığı önler ve daha sağlıklı metabolizmaya yardımcı olur. Alternatif tıpta da çok tercih edilen kuruyemişler, insan bedeninin dışında cilt sağlığı adına da önemlidir. Badem; kuruyemişler içerisinde oldukça önemli bir konuma sahiptir. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin çok fazla olduğunu söylemek de mümkündür.

Kavrulmuş Badem Tüketmenin Faydaları Nelerdir?

Kavrulmuş badem tüketmenin faydaları;

- Kavrulmuş badem; cildi korur. Güneşteki ultraviyole ışınlarla, oksidatif stres insan cildine zarar verip, yaşlanmaya sebep olur. Badem içerisinde bulunan E vitamini antioksidan içeriğiyle beraber serbest radikaller ile savaşıp, cildi korur.

- Zayıflamaya destek olur. Badem; posa ve yağdan zengin, karbonhidrattan fakir olmasından ötürü tok tutma özelliğinin dışında posa içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutar. Bunların dışında kabızlığı önleme gibi etkileri sonucunda kilo kontrolüne destektir.

- Kalp rahatsızlığı riskini en aza indirir. Kanda LDL düzeyinin yüksek olması ile kalp- damar rahatsızlıklarının riski de aynı oranda yükselmektedir. Günde 20 tane badem tüketmek, kanda LDL seviyesini düşürür. Bu durum da kalp hastalıklarının önüne geçer.

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Yorumlar

Misafir

Kilosu 100 TL den aşağı yok nasıl sık tüketiliyor kim tüketiyor
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