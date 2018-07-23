Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra sınırın Gazze tarafında "yanan balonların" gönderildiği öne sürülen bir bölgenin İsrail'e ait hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi.

Saldırının savaş uçağı mı yoksa insansız hava aracı tarafından mı düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan görgü şahitlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri sınırın Gazze tarafında bulunan gözlem noktasına ateş açtı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı her iki saldırıda da hayatını kaybeden veya yaralanan olmadığını açıkladı.