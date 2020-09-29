Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,071834
|3,05
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,064787
|2,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,086083
|2,61
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,279670
|2,50
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058270
|2,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,505512
|4,33
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,033885
|4,14
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009258
|3,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041415
|3,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043085
|3,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,107364
|5,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,076151
|4,52
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047207
|4,45
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|90,452381
|4,37
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,095483
|4,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037605
|10,88
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,783646
|4,98
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,348572
|2,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,103372
|2,19
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,784825
|2,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028753
|2,59
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,209753
|2,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,972207
|2,20
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030266
|1,85
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,886198
|1,75
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|37,888641
|3,62
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,354851
|2,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,705006
|1,99
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,889369
|1,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065143
|1,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,010228
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,610956
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,151909
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,143813
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,864002
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)