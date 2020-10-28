  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'daki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
Aktüel

Kastamonu'daki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:39:18 -
Kastamonu'daki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 gün önce söndürülen ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere, Attepe Yaylası'nda 2 gün önce söndürülen yangının olduğu alana yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Korukayası mevkisinde yangın çıktığını söyledi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Çakır, arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle alevlere müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgede iletişim araçlarının kullanılamaması nedeniyle irtibat kuramadıklarını da aktaran Vali Çakır, "Telefon irtibatımızdan dolayı tam net bilgi alamadık ama ilk olay yeri görüntüsünde, yangının şu an sıkıntı yaratacak boyutta olmadığı gözüküyor. Tek handikap, güçlü bir rüzgar var bölgede. Bütün ekiplerimizi olay yerine sevk ettik. İnşallah kısa sürede orayı kontrol altına alacağız." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay