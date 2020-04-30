  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verecek.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:28:43 -
Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verecek.


Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medya üzerinden konser vereceklerini kaydetti. Kastamonu’da korona virüs tedbirlerinin devam ettiğini açıklayan Başkan Vidinlioğlu, “Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Doğal olarak bu süreç hepimiz için biraz sıkıcı geçse de sağlıklı geçiyor. Sağlığımız için evde kalmaya devam edelim. Bu süreci sıkıcı olmaktan çıkarmak için moral konseri düzenleyeceğiz. Siz evlerinizde kalırken biz de sizin için güzel bir konser programı tertip ettik. Facebook sayfamızdan canlı yayınlayacağımız Şehri Dilara konser programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.


Vidinlioğlu, konserin 1 Mayıs Cuma günü saat 21.30’da başlayacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı