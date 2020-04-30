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Aktüel

Kastamonu Belediyesi sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:44:34 -
Kastamonu Belediyesi sosyal medya üzerinden moral konseri verecek

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine çerçevesinde evde kalan vatandaşlara moral konseri verilecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte koronavirüs tedbirlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sürecin daha sağlıklı ilerlemesi için evde kalmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Vidinlioğlu, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Doğal olarak bu süreç hepimiz için biraz sıkıcı geçse de sağlıklı geçiyor. Sağlığımız için evde kalmaya devam edelim." dedi.

Bu süreci sıkıcı olmaktan çıkarmak için moral konseri düzenleyeceklerini belirten Vidinlioğlu, "Siz evlerinizde kalırken biz de sizin için güzel bir konser programı tertip ettik. Facebook sayfamızdan canlı yayınlayacağımız Şehri Dilara konser programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Vidinlioğlu, konserin yarın akşam 21.30'da başlayacağını kaydetti.



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