Kaspersky'den Sangal Esport takımı ile iş birliği

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, espor turnuvalarında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden Sangal Esport takımının resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

Kaspersky açıklamasına göre, ESL Türkiye Yaz Şampiyonası ve Intel Türkiye Şampiyonası ESL Yaz Sezonu'nda üst üste ikişer şampiyonluk kazanan takım, Kaspersky'nin Türkiye temsilcileri oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Bölge Temsilcisi Mühacit Hoşcan, "Kaspersky olarak genç ruhlu, yüksek istikrarlı ve cesaret sahibi bir ekip olan Sangal Esport'un Türkiye ve yurtdışındaki başarılarından ilham alıyoruz. Bunlar özellikle Kaspersky'e yakın olan nitelikler ve şirket değerlerimizle uyuşuyor. Bu iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Sangal Esport'a büyük zaferler ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Sangal Esport takımı üyesi Emre Ergül ise iş birliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Önde gelen küresel bir siber güvenlik şirketi olan Kaspersky ile iş birliği yapmak bizim için büyük bir zevk. Kaspersky'nin yüksek hızda performansı ve sürekli olarak başarıyı hedefleyen değerlerini biz de en içten şekilde benimsiyoruz. Ayrıca güvenlik, profesyonel oyunlarda da küçümsenmemesi gereken önemli bir faktör. Güçlü bir güvenlik çözümü, oyuncuların bilgisayarlarının sistemini yavaşlatmadan kötü amaçlı yazılımlara ve kimlik avı saldırılarına uğramasını engelleyerek koruma sağlayabilir."



Çevrim içi ortamdaki herkes gibi, oyuncuların da veri ihlalleri, hesap çalıntıları, çeşitli sosyal mühendislik ve kimlik avı dolandırıcılıklarının kurbanı olma ihtimalleri bulunuyor.

Profesyonel oyuncuların, oyuna özgü karakterleri ve profilleri korumaya yönelik ek kaygıları da bulunuyor. Bu veriler bazen hatalar, harici uygulamalar ve diğer kötü niyetli eylemler tarafından silinebiliyor.



Kaspersky uzmanları, oyuncuları kötü niyetli kullanıcılar tarafından çevrim içi oyun dünyasında en çok tercih edilen taktiklerin sosyal mühendislik ve özellikle de kimlik avı olduğu konusunda uyarıyor. Örneğin siber suçlular, oyuncuların popüler oyunlarındaki adlarını kullanarak kayıtlı oyun hesaplarından şifreleri toplamak için sahte web sitelerine çekmeye çalışıyor.



Oyuncuların oyun oynarken dikkat etmesi gereken 3 temel güvenlik başlığı ise şöyle:

"Kimlik avı kampanyalarına ve tanımadığınız oyunculara dikkat edin. Alınan bir e-postadaki bağlantı ve açacağınız bir dosyanın uzantısı aracılığıyla yönlendirildiğiniz web sitelerini iki kez kontrol edin. Güçlü ve farklı parolalar kullanın. Alternatif olarak, bir şifre yöneticisi de kullanabilirsiniz. Antivirüsünüzü kapatmayın. Hesabınız yoksa güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Siber güvenlik önlemleri, özellikle profesyonel oyuncular ve yayıncılar tarafından ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Kullanıcılar oyun sırasında bilgisayarları yavaşlatmadan ve başka herhangi bir olumsuz etki yaratmadan etkili bir şekilde çalışan Kaspersky Total Security kullanarak kendilerini bu risklerden koruyabilirler. 'Oyun Modu' etkinleştirildiğinde ise sistem kaynaklarına minimum müdahale ve tüketimle çalışıyor ve oyun başlar başlamaz da bildirimler otomatik olarak kapatılıyor."