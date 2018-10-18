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Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını düşürdü

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarının yüzde 1.0’dan fazla düştüğü bildirildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:32
Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını düşürdü

Suudi Arabistan’lı gazeteciCemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından oluşan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatları yüzde 1.0’dan fazla düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.20 düşüşle 79.09 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.23 düşüşle 68.89 dolardan işlem gördü.

Metal fiyatları, küresel stoklarda doların güçlenmesiyle düştü. 

- gümüş, yüzde 0.63 düşüşle 14.565 dolardan,

- altın, yüzde 0.11 düşüşle 1,225.9 dolardan,

- bakır, yüzde 1.46 düşüşle 2.737 dolardan,

- platin, yüzde 1.27 düşüşle 829.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.75 düşüşle 1,059.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 219 liraya, çeyrek altın 357 liraya, Cumhuriyet altını da 1,467 liraya döndü.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:32
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Petrol
  3. Petrol fiyatları

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