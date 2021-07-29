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Aktüel Kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
Aktüel

Kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç, tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:20:00 - 2021-07-29 16:37:19
Kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran 19 yaşındaki genç, tedavi altına alındı.

Bağarası Mahallesi'nde bir kasapta çalışan Melikşah Ok, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu eli makineden çıkartılamayan Ok, makineyle bindirildiği ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalede bulunan sağlık personeli, elin makineden kurtarılması için itfaiyeden yardım talebinde bulundu.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, sağlık personelinin de desteğiyle makineyi keserek gencin elini çıkarttı.

Melikşah Ok'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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