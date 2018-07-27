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Kartal'ın rakibi belli gibi!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları oynandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:41
Kartal'ın rakibi belli gibi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön  eleme turu ilk ayağı, 46 karşılaşmayla sona erdi.

Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımına konuk olan Beşiktaş, sahadan  2-0 galip ayrıldı.
 
Beşiktaş'ın 3. ön eleme turuna çıkması halinde, rakibini belirleyecek  eşleşmenin ilk maçında LASK (Avusturya), sahasında Lilleström'ü (Norveç) 4-0  yendi.
 
Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı  eşleşmenin ilk ayağında Aberdeen (İskoçya), ağırladığı Burnley (İngiltere) ile  1-1 berabere kaldı.
 
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakada ise Romanya'nın FCSB  takımı, Sloven ekibi Rudar Velenje'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.
 
 2. ön eleme turu rövanş mücadeleleri, 31 Temmuz ve 1-2 Ağustos  tarihlerinde oynanacak.
 
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
 
Ufa (Rusya)-Domzale (Slovenya): 0-0
 
Ventspils (Letonya)-Bordeaux (Fransa): 0-1
 
Spartaks Jurmala (Letonya)-La Fiorita (San Marino): 6-0
 
Viitorul (Romanya)-Vitesse (Hollanda): 2-2
 
Tobol (Kazakistan)-Pyunik (Ermenistan): 2-1
 
Kairat (Kazakistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0
 
Rudar Velenje (Slovenya)-FCSB (Romanya): 0-2
 
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Víkingur (Faroe Adaları): 3-0
 
Chikhura (Gürcistan)-Maribor (Slovenya): 0-0
 
 Hapoel Haifa (İsrail)-Hafnarfjördur (İzlanda): 1-1
 
 Balzan (Malta)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
 
Dudelange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-1
 
Leipzig (Almanya)-Hacken (İsveç): 4-0
 
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Flora Tallinn (Estonya): 5-0
 
Zrinjski (Bosna Hersek)-Valletta (Malta): 1-1
Djurgarden (İsveç)-Mariupol (Ukrayna): 1-1
 
Honved (Macaristan)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 1-0
 
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Admira (Avusturya): 3-0
 
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki (Sırbistan): 2-0
 
 Zalgiris (Litvanya)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0
 
 Molde (Norveç)-Laçi (Arnavutluk): 3-0
 
 Jagiellonia (Polonya)-Rio Ave (Portekiz): 1-0
 
Shakhtyor (Belarus)-Lech Poznan (Polonya): 1-1
 
 Dinamo Brest (Belarus)-Atromitos (Yunanistan): 4-3
 
 LASK (Avusturya)-Lilleström (Norveç): 4-0
 
Nordsjaelland (Danimarka)-AIK (İsveç): 1-0
 
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 5-1
 
 Sutjeska (Karadağ)-Alashkert (Ermenistan): 0-1
 
Santa Coloma (Andorra)-Valur (İzlanda): 1-0
 
The New Saints (Galler)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
 
Hajduk Split (Hırvatistan)-Slavia Sofya (Bulgaristan): 1-0
 
Genk (Belçika)-Fola (Lüksemburg): 5-0
 
B36 Torshavn (Faroe Adaları)-Beşiktaş: 0-2
 
Gornik (Polonya)-Trencin (Slovakya): 0-1
 
St. Gallen (İsviçre)-Sarpsborg (Norveç): 2-1
 
Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2
 
Partizan (Sırbistan)-Trakai (Litvanya): 1-0
 
Atalanta (İtalya)-Saraybosna (Bosna Hersek): 2-2
 
 Hibernian (İskoçya)-Asteras (Yunanistan): 3-2
 
Osijek (Hırvatistan)-Glasgow Rangers (İskoçya): 0-1
 
Spartak Subotica (Sırbistan)-Sparta Prag (Çekya): 2-0
 
 Dundalk (İrlanda)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
 
Aberdeen (İskoçya)-Burnley (İngiltere): 1-1
 
Dunajska Streda (Slovakya)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-3
 
Stjarnan (İzlanda)-Kopenhag (Danimarka): 0-2
 
Sevilla (İspanya)-Ujpest (Macaristan): 4-0

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:41
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