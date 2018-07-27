Kartal'ın rakibi belli gibi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağı, 46 karşılaşmayla sona erdi.



Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımına konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş'ın 3. ön eleme turuna çıkması halinde, rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında LASK (Avusturya), sahasında Lilleström'ü (Norveç) 4-0 yendi.



Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk ayağında Aberdeen (İskoçya), ağırladığı Burnley (İngiltere) ile 1-1 berabere kaldı.



Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakada ise Romanya'nın FCSB takımı, Sloven ekibi Rudar Velenje'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.



2. ön eleme turu rövanş mücadeleleri, 31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



Karşılaşmaların sonuçları şöyle:



Ufa (Rusya)-Domzale (Slovenya): 0-0



Ventspils (Letonya)-Bordeaux (Fransa): 0-1



Spartaks Jurmala (Letonya)-La Fiorita (San Marino): 6-0



Viitorul (Romanya)-Vitesse (Hollanda): 2-2



Tobol (Kazakistan)-Pyunik (Ermenistan): 2-1



Kairat (Kazakistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0



Rudar Velenje (Slovenya)-FCSB (Romanya): 0-2



Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Víkingur (Faroe Adaları): 3-0



Chikhura (Gürcistan)-Maribor (Slovenya): 0-0



Hapoel Haifa (İsrail)-Hafnarfjördur (İzlanda): 1-1



Balzan (Malta)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1



Dudelange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-1



Leipzig (Almanya)-Hacken (İsveç): 4-0



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Flora Tallinn (Estonya): 5-0



Zrinjski (Bosna Hersek)-Valletta (Malta): 1-1

Djurgarden (İsveç)-Mariupol (Ukrayna): 1-1



Honved (Macaristan)-Progres Niederkorn (Lüksemburg): 1-0



CSKA Sofya (Bulgaristan)-Admira (Avusturya): 3-0



Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki (Sırbistan): 2-0



Zalgiris (Litvanya)-Vaduz (Lihtenştayn): 1-0



Molde (Norveç)-Laçi (Arnavutluk): 3-0



Jagiellonia (Polonya)-Rio Ave (Portekiz): 1-0



Shakhtyor (Belarus)-Lech Poznan (Polonya): 1-1



Dinamo Brest (Belarus)-Atromitos (Yunanistan): 4-3



LASK (Avusturya)-Lilleström (Norveç): 4-0



Nordsjaelland (Danimarka)-AIK (İsveç): 1-0



Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 5-1



Sutjeska (Karadağ)-Alashkert (Ermenistan): 0-1



Santa Coloma (Andorra)-Valur (İzlanda): 1-0



The New Saints (Galler)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1



Hajduk Split (Hırvatistan)-Slavia Sofya (Bulgaristan): 1-0



Genk (Belçika)-Fola (Lüksemburg): 5-0



B36 Torshavn (Faroe Adaları)-Beşiktaş: 0-2



Gornik (Polonya)-Trencin (Slovakya): 0-1



St. Gallen (İsviçre)-Sarpsborg (Norveç): 2-1



Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2



Partizan (Sırbistan)-Trakai (Litvanya): 1-0



Atalanta (İtalya)-Saraybosna (Bosna Hersek): 2-2



Hibernian (İskoçya)-Asteras (Yunanistan): 3-2



Osijek (Hırvatistan)-Glasgow Rangers (İskoçya): 0-1



Spartak Subotica (Sırbistan)-Sparta Prag (Çekya): 2-0



Dundalk (İrlanda)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0



Aberdeen (İskoçya)-Burnley (İngiltere): 1-1



Dunajska Streda (Slovakya)-Dinamo Minsk (Belarus): 1-3



Stjarnan (İzlanda)-Kopenhag (Danimarka): 0-2



Sevilla (İspanya)-Ujpest (Macaristan): 4-0