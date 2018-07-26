Kartal Avrupa aşkına! Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak.

Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

B36 Torshavn: Thomsen, Eriksen, Faero, Bogason Dam, Magnusson, Nielsen, Agnarsson, Jacobsen, Heinesen, Johannesen, Cieslewizc

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Fatih, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Babel, Adriano, Larin

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 205. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77'sini kazanırken, 83'ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 103. maçı

Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 103. müsabakasını oynayacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

- Şenol Güneş, rekorunu 27 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.