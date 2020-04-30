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Aktüel

Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:21:44 -
Kars'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden 4'ünün gri listede yer aldığı belirlendi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Kars'ta 2 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün, gri listede arananlar olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden 4'ünün, terörden arananlar listesinde gri kategoride 500 bin liraya kadar ödülle aranan "Munzur Gımgım" kod adlı Mehmet Yalçın, "Erdal" kod adlı Adnan Avşar, "Harun İslam" kod adlı Ercan Tutar ve "Sipan Mardin" kod adlı Hamit Ecer olduğu belirlendi.


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