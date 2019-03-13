Karşıyaka’da dev spor parkının temeli atıldı

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir’de inşa edilecek dev spor parkının da temellerini attı. Belediyenin, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ kapsamında kurulacak tesis, Türk atletizminin önemli isimlerinden ‘Rüzgarın Kızı’ olarak bilinen Semra Aksu’nun adını taşıyacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı’ temel atma törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, eski belediye başkanları Şebnem Tabak, Metin Solak ile Semra Aksu, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Temel atma butonuna basılmasının ardından, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar ve Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’ya Semra Aksu tarafından isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye edildi.

Semra Aksu’nun sporcu kimliği ve kişiliğiyle gençlere rol model olduğunu vurgulayan Başkan Akpınar, "Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümü. Bize milli gururlar yaşatan, bayrağımızı dalgalandıran Semra Aksu’nun adını bu anlamlı günde bir spor tesisine veriyoruz. Hem ‘Rüzgarın Kızı’nı sonsuza kadar yaşatmak hem de çocuklarımızı spora yönlendirmek için bunu yapıyoruz. Karşıyaka’nın tek koşu pisti Yalı’daki stat alanındaydı ve yıkıldı. Çocuklarımız, gençlerimiz betonda koşmak zorunda kaldı. Görev yine bize düştü; o çocuklarımızı, yurttaşlarımızı tartan pistte koşacakları bir alana kavuşturacağız. Mavişehir’de gökdelenlerin arasında yer alan bu değerli alana bina değil, spor tesisi yapmayı tercih ettik. Bizim makamımız meydanlar ve sokaklar. Sizinle yürümeye devam edeceğim" dedi.

"Bayrağımızı hep en yükseğe taşımak için emek verdim"

Spor kariyerinde Avrupa, Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları’nda madalyalar kazanan, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul Olimpiyatları’na katılıp Los Angeles’ta Türk kafilesinin önünde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyan, daha önce Atletizm Federasyonu’nun ilk ve tek kadın başkanlığını da yapan Semra Aksu, "Mart 1979’dan, Mart 2019’a. 40 yıl önce Karşıyaka’da spor yaşamıma başladım. Bu anlamlı günde beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Bayrağımızı hep en yükseğe taşımak için emek verdim. Bu ülke için feda olsun. Umarım bu alan en kısa sürede tamamlanır ve Karşıyaka’dan, İzmir’den nice büyük sporcular yetişir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da, "Bir adım atarsınız, arkanızdan milyonlar koşar. Semra Aksu da Türkiye sevdasını ayaklarından bileklerinden aldığı güçle milyonlara gösterdi. Sizi unutmak mümkün değil. Bir insanın yaşarken bir tesise adının verilmesi çok değerli. İnşallah açılışı da 19 Mayıs 2019’da gerçekleştiririz. Burada beraber koşarız. Sana sonsuz teşekkürler Hüseyin Mutlu Akpınar. Gururumuz, onurumuz oldun. Yeni mücadelende, yeni yaşamında seninle birlikte yürüyeceğiz" dedi.

’Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı’, Mavişehir’de toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Parkın 7 bin 400 metrekaresi ‘Atletizm Alanı’na ayrılacak ve 480 metre uzunluğunda beşli atletizm parkuru, uzun atlama, sırıkla atlama alanı, yetişkin ve çocuk fitness alanları oluşturulacak. Ayrıca; dokuz kiremit, üç taş-dokuz taş, bilye, seksek, satranç ve dama gibi oyunların oynanabileceği ‘Eski Çocuk Oyunları Alanı’ yapılacak. ‘Aktif Park’ alanında ise macera parkuru (survivor alanı) ve ağaç evli ip parkuru yer alacak. Dev parkta açık meydan, kuru havuz, ağaç altı oturma alanları ile yürüyüş yolları da bulunacak.