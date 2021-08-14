Karıncanın başına bir de böyle bakın!
Bir karıncaya ait kafatası görüntüsü sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Mikroskop aracılığıyla yakından görüntülenen karıncaya ait kafatası görenleri hayrete düşürdü.
Sosyal medyada paylaşılan bir karıncaya ait kafatası görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Son derece gelişmiş ve çalışkan canlılar olan karıncaların kafatası mikroskop ile görüntülendi.
Bir karıncanın mikroskop ile yakından görüntülenen kafatası sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntü çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.
İşte o görüntü: