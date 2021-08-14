  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DEAŞ’ın sözde Rakka Emiri’ne verilen ceza onandı
Yangınların biri söndürülüyor diğeri başlıyor! Menderes'te orman yangını
Vaka artışları Avustralya’da yeniden tam kapanmayı getirdi!
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Aktüel Karıncanın başına bir de böyle bakın!
Aktüel

Karıncanın başına bir de böyle bakın!

Bir karıncaya ait kafatası görüntüsü sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Mikroskop aracılığıyla yakından görüntülenen karıncaya ait kafatası görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 13:55:00 -
Karıncanın başına bir de böyle bakın!

Sosyal medyada paylaşılan bir karıncaya ait kafatası görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Son derece gelişmiş ve çalışkan canlılar olan karıncaların kafatası mikroskop ile görüntülendi.

Bir karıncanın mikroskop ile yakından görüntülenen kafatası sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntü çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

İşte o görüntü:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vedad

Ancak, Subhanallah denir.
  • Yanıtla
Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu
Siyaset

Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu

Suriyelilerin hedef gösterilmesine sessiz kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mültecilerin evlerinin taşlandığı Altındağ provokasyo..
'Gelmeyin' çağrısı yapmışlardı... Türkiye'ye 6 ayda gelen para CHP'lileri çıldırttı!
Siyaset

'Gelmeyin' çağrısı yapmışlardı... Türkiye'ye 6 ayda gelen para CHP'lileri çıldırttı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcıya "Türkiye güvensiz, gelmeyin" çağrıları yapması rağmen Türkiye, yabancı yatırımcının gözde..
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür!
Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını temsil eden amirimiz, büyüğümüzdür!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Beğenirsin, beğenmezsin bu ülkenin Cumhurbaşkanı'dır. Bu insan yüzde 50 küsur oy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay