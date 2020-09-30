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Ekonomi KARDEMİR’den 2 milyar dolarlık yatırım
Ekonomi

KARDEMİR’den 2 milyar dolarlık yatırım

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, KARDEMİR’de 2 milyar doların üzerine çıkan dev bir yatırım hamlesinin sonlarına geldiklerini ve yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedeflerine çok yaklaştıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:20:00 -
KARDEMİR’den 2 milyar dolarlık yatırım

KARDEMİR’in, kapasitesinden üretim ve ürün teknolojilerine kadar geniş bir perspektifte yeniliği öngören bu yatırım planıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olduğunu belirten Yolbulan, demir yolu rayı ve demir yolu tekerleği gibi birçok stratejik ürünün Türkiye’deki tek milli üreticisi olduklarının altını çizdi. Yolbulan, “Türkiye’de tek üreticisi olduğumuz demir yolu tekeri ve rayı, kalın kangal ve ağır profil gibi ithal ikamesi oluşturan ürünleri üreterek ülke ekonomisine destek veriyoruz” dedi.

Yolbulan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ray Profil Haddehanesi’nin devreye alınması itibarıyla başta Bulgaristan, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ray ihracatımızın yanı sıra Irak, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Kıbrıs ve Kosova’ya profil ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Demir yolu tekerleği ürünümüzün başta Avrupa, Amerika ve Kuzey Afrika gibi bölgesel pazarların yanı sıra Ukrayna, Meksika, Brezilya ve Hindistan gibi farklı coğrafyalardaki ülkelere ihraç edilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.”

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