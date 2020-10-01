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Ekonomi KARDEMİR Genel Kurulu 2 Kasım'da yapılacak
Ekonomi

KARDEMİR Genel Kurulu 2 Kasım'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:34:31 -
KARDEMİR Genel Kurulu 2 Kasım'da yapılacak

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurulunun 2 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçiminin olacağı olağanüstü genel kurulunun 2 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Grupların yönetim kurulu üyeleri adaylarının seçimi için 'A' grubu hisse sahiplerinin , 'B' grubu hisse sahiplerinin ve 'D' grubu hisse sahiplerinin genel kurul adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir."

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