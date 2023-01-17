Karbon nötr hedefiyle Chery CATL ile büyük bir anlaşmaya imza attı

Chery ve CATL, binek otomobillerin batarya tedariki ve teknik iş birliğine ek olarak; otobüsler, lojistik araçlar, ağır kamyonlar ve elektrikli gemiler alanlarında toplu taşıma, yeni enerji EIC teknoloji entegrasyonu ve batarya değişim hizmeti gibi alanlarda iş birliği yapmayı planlıyor. Chery ve CATL aynı zamanda tüm bu gelişmelerle otomobil endüstrisinin gelişimine destek olmayı ve öncülük etmeyi hedefliyor. Küresel pazarlarda üstün bir performans sergileyen CATL, uzun süre küresel pazarın %30’dan fazlasını kapsayan ve 5 yıl üst üste lider olan, Mercedes-Benz, BMW ve Tesla da dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış otomobil firmasına güç bataryası sağladı. Chery, geçtiğimiz 20 yılda araç entegrasyonu, temel teknoloji ve temel parça geliştirme yetenekleri dahi, yeni enerji teknolojisi Ar-Ge’sinde önemli başarılar kaydetti.

600’den fazla patent aldı

Chery, özellikle EIC teknolojisi ve hafif yapı teknolojisi gibi alanlarda önemli atılımlar yaptı. Chery, bugüne kadar yeni enerji alanında 900’den fazla patent başvurusunda bulundu ve 600’den fazla patent alarak Çinli otomobil firmaları arasında ilk ve dünya çapında üçüncü sırada yer aldı. Chery, CATL ile el ele vererek, güçlü bir kombinasyon ve koordineli gelişme için yeni bir konumlandırma oluşturacak.

Chery ayrıca, yeni enerji teknolojisi alanında yeni keşifler yapacak ve kurumsal yeşil kalkınma konseptini uygulayacak. Yeni enerji endüstrisinin sürdürülebilir gelişimini ve elektrikli araçların yaygınlaşmasını desteklemek için ortaklarla birlikte çalışacak. Böylece “Karbon zirvesi ve karbon nötr” hedefine daha çabuk ulaşacak.