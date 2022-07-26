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Aktüel Karayolunda 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Karayolunda 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Ankara-Bartın karayolunda 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 21:50:00 -
Karayolunda 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Saltukova beldesi Hacılar köyünde bulunan Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi.

Çaycuma istikametinden Saltukova istikametine seyir halinde olan dört araç birbirine girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan M.M., N.Ö.K., N.Ş., S.Ö.K., E.E., B.B., B.Ş. ve N.Ş. ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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