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Karatede hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları

- Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan:- "Ümit ediyorumki son yıllardaki istikrarlı yükselişimizi 2020 yılında taçlandırarak ülkemize madalyaları armağan ederiz"- "Karatede dünya sıralamasına bakıldığında ilk 5 içerisinde kalabilmek çok önemli. Türk sporu adına gurur verici bir tablomuz var"

02 Temmuz 2019 Salı 11:30
Karatede hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, son yıllardaki istikrarlı yükselişlerini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalyalarla taçlandırmak istediklerini söyledi.

Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karatenin dünya ve Avrupa sıralamasında büyük bir yükseliş gösterdiğini, başarının istikrarlı artışıyla beraber bu durumun daha sevindirici hale geldiğini belirtti.

Karatede gelinen noktanın sevindirici olduğunu dile getiren Delihasan, "Ümit ediyorum ki son yıllardaki istikrarlı yükselişimizi 2020 yılında taçlandırarak ülkemize madalyaları armağan ederiz. Şu anda olimpiyat yolunda iyi gidiyoruz. Puan müsabakalarında, Avrupa ve dünya şampiyonalarında istediğimiz sonuçları alıp iyi ilerliyoruz ve güzel sonuçlar elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Avrupa sıralamasında birinciyiz"


Delihasan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güzel sonuçlar elde etmeyi arzuladıklarına işaret ederek, "Öncelikle istediğimiz tüm sıkletlerde sporcularımızı olimpiyatlara gönderelim. Öncelikli hedefimiz bu. Sonrasında ise madalyalara ulaşmak istiyoruz. Tabii ki en nihai hedefimiz ise o madalyaların altın olması." diye konuştu.

Karatede olimpiyatlara katılmanın kolay olmadığını vurgulayan Delihasan, birçok branşta olimpiyat yolunda bu kadar aşama kaydedilmediğini vurguladı.

Esat Delihasan, şu ana kadar olimpiyat yolunda hareket eden sporcuların ortaya koyduğu performansın tatmin edici olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum, sporcularımız bunu sonuna kadar taşırlar. Bunu başardığımızda da kalabalık bir grupla olimpiyatlara gidebileceğiz. Şu anda Avrupa sıralamasında birinciyiz. Bunu garantiledik. Dünyada da 2017'de birinciydik, bu sene ise ikinciyiz. Zaten karatede dünya sıralamasına bakıldığında ilk 5 içerisinde kalabilmek çok önemli. Türk sporu adına gurur verici bir tablomuz var."


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. Esat Delihasan
  2. Gaziantep
  3. KARATE

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