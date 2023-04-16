Karamelli muhallebi: Anne sütünü dolup taşıracak besinle yapabiliyor! Kaşık kaşık yemelik hazine gibi

Sütü az şekerli muhallebi, yoğurdu ise yayla çorbası olarak tüketebilirsiniz. Kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peyniri gaz sıkıntıları geçtikten sonra her gün düzenli tüketin. Özellikle yatmadan önce içilen oda ısında 1 bardak süt gece boyunca süt salınımını arttırır. İşte süt salımını arttıracak süt ile yapılan o tatlı tarifleri...

Karamelli Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler

Malzemesi az tadı olay

1, 5 çay bardağı şeker

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Karamelli Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şekeri tencereye koyun ve şeker eriyip rengi koyulaşana kadar sürekli karıştırın.

Daha sonra üzerine 2 su bardağı sütü dökün. (dikkat edin sıçrayabilir)

Sütü döktükten sonra şeker eriyene kadar orta ateşte sürekli karıştırın.

Diğer tarafta 1 su bardağı sütte unu açın.

Ve şeker tamamen erdikten sonra unlu süt karışımını da dökün ve koyulaşana kadar karıştırın.

Ocaktan aldıktan sonra vanilyayı döküp kaplara bölüştürün.

Dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

Afiyet olsun

Annelere ilk altı ay yeni doğan bebeklerini sadece anne sütü ile beslemeleri tavsiye edilir. Bebeğin belli bir yaşa kadar anne sütüyle beslenmesi, sağlığı açısından çok önemlidir. Fakat şimdi söyleyeceğimiz bu besinin anne sütüne yararı çok büyük. dİĞER BESİNLER İSE;

Yulaf,

Sarımsak

Havuç

Kuru yemiş

Esmer pirinç

Kadayıflı Muhallebi tarifi ise;

Malzemeler

3 yumurta sarısı

1 litre süt

25 g (3 yemek kaşığı) un

20 g (3 yemek kaşığı) mısır unu

60 g (2 yemek kaşığı Teremyağ)

Kadayıf için:

1 kase kadayıf

30 g (1 yemek kaşığı) Teremyağ

40 g (1,5 yemek kaşığı) şeker

Üzeri için:

Ceviz

Yapılış

Bir tavada 1 yemek kaşığı Teremyağ’ı eritiyoruz. Kadayıfları ilave edip şeker ile kısık ateşte karıştırarak renkleri altın sarısı oluncaya kadar kavuruyoruz. Yumurta sarılarını süt, un ve mısır unu ile derin bir tencereye alıp tel çırpıcı yardımıyla kısık ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra 2 yemek kaşığı Teremyağ’ı ilave edip, eriyinceye kadar kadar karıştırıyoruz. Muhallebi soğuduğunda kuplarımızın dibine önce 1’er parmak kalınlığında kadayıf yerleştiriyor, ardından muhallebiyi döküp en üst kata tekrar kadayıf ekliyoruz. Ceviz ile süsleyebiliyoruz. Afiyet olsun!

İlginizi çekebilir→ İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina: Yüz yıllar önce bunu önerdi, altına imza attı! Yapın şifa olsun → TIKLAYINIZ