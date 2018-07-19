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Karaciğer büyümesi nasıl olur?

Karaciğer büyümesi önemli karaciğer hastalıklarından biridir. Karaciğer büyümesinin tıptaki adı hepatomegalidir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Karaciğer büyümesi nasıl olur?

KARACİĞER BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ:

Karaciğer büyümesine bağlı olarak karın bölgesinde rahatsızlık, hazımsızlık ve şişkinlik oluşur. Kişi sürekli olarak karın bölgesinde meydana gelen rahatsızlıklardan muzdariptir.

Bu belirtilere mide bulantısı, kusma, sarımsı ten rengi, halsizlik ve sürekli olarak bitik hissetme, sebepsiz kilo kaybı ve beden güçsüzlüğü eşlik eder.

KARACİĞER BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Karaciğer büyümesine sebep olarak birçok faktör sıralanabilir. Ancak bu faktörlerin en önemlilerinin başında siroz gelir. Siroz hastalığına, hepatit A, B, C hastalıkları, bakteriyel enfeksiyonlar, obezite, diyabet, yüksek kolesterol, alkolizm, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanması, karaciğer tümörleri ve kistleri, kalp yetmezliği, çeşitli ilaçların fazla tüketimi, sıtma hastalığı, lösemi ve bazı bitkisel otlar (ökseotu, karayılan otu, kava ve kedi otu) eşlik eder.

KARACİĞER BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİ

Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da oldukça önemlidir. Yukarıda belirtilen belirtiler vücudunuzda meydana gelmeye başlıyorsa mutlaka bir doktora başvurun.

Muayene sırasında yapılan elle muayene yöntemi ve çeşitli testlerle doktorunuz karaciğer büyümesine sahip olup olmadığınızı kesin olarak tespit eder.

Bu tespite bağlı olarak, hastalığın ilk ve orta evrelerinde ilaç tedavisi uygulanır. Karaciğer büyümesi kanser ve siroza bağlı olarak gelişme göstermişse, kemoterapi tedavisi başlayabilir.

Karaciğer büyümesi teşhisinden sonra alkol ve sigaradan tamamiyle uzak durmak gerekir. Fazla kilolar verilmeli, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz düzeni oluşturulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

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Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
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