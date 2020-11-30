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Aktüel Karabük'te okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak
Aktüel

Karabük'te okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:37:56 -
Karabük'te okul öncesi eğitim öğretim uzaktan yapılacak

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığından 4 Ocak 2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi resmi eğitim kurumlarında (özel okullar hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, ilgili kurumlarımızca konu hakkında hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi." denildi.

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