Karabük'te katliam gibi kaza!
Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.24 Ocak 2019 Perşembe 16:29
Edinilen bilgiye göre olay Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.
İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi.
İlk belirlemelere göre; 3 ölü, 2 yaralı
Kazada ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor.
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