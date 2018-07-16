Karabükspor'da parlayan genç kaleci Adana Demirspor'a transfer oldu

Adana Demirspor seri transferlere devam ediyor. Gün içinde savunma oyuncusu Milan Mitroviç'i kadrosuna kattığını beyan eden Adana temsilcisi, Karabükspor'da parlayan Çağlar Şahin Akbaba'yu da transfer ederek takviyelerini sürdürdü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve sportif direktör Tanju Çolak ile birlikte poz veren genç eldiven, bu sezon Adana Demirspor formasını terletecek.

MITROVIC DE TAMAM

1. Lig ekibi Adana Demirspor, Partizan forması giyen 30 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Milan Mitrovic ile sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medyadan duyurdu.

Sancak, instagram hesabından yaptığı açıklamasında Partizan'ın defans oyuncusu Milan Mitrovic'i mavi lacivertli renklere bağladıklarını belirterek, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'de 81 karşılaşmada forma giyen Mitrovic, 2017-2018 sezonunda Partizan formasıyla Sırbistan Ligi'nde 24 karşılaşmada forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi.